Члены ОДКБ приняли заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с химическим терроризмом

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с химическим терроризмом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в заявлении говорится:

“Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будучи ответственными государствами-участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (далее – Конвенция), выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о своей приверженности миру, свободному от химического оружия.

Подчеркивают, что разработка, производство, приобретение, обладание, накопление, сохранение и применение химического оружия террористическими организациями являются угрозой целям и принципам Конвенции и должны быть предметом пристального внимания со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Основываясь на решительном осуждении государствами-членами ОДКБ международного терроризма во всех его формах и проявлениях, вновь обращают внимание мирового сообщества на необходимость объединения усилий в противодействии терроризму в рамках единого антитеррористического фронта при центральной роли ООН, опирающегося на фундаментальные нормы и принципы международного права, на основе строгого соблюдения Устава ООН и выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН. Отмечают важность недопущения политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов.

С тревогой отмечают Седьмой доклад Специального советника и главы Следственной группы ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта» (документ СБ ООН S/2021/974), в котором установлено, что террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, не только применяют токсичные химикаты, но и имеют собственную технологическую и производственную базу по синтезу боевых отравляющих веществ. Таким образом, химический терроризм уже стал реальностью, требующей от всех решительных, последовательных и безотлагательных действий.

Подтверждают необходимость обеспечить во всех государствах-участниках в рамках своего национального законодательства недопущение со стороны физических и юридических лиц любой деятельности, запрещаемой согласно КЗХО, в частности, – путем принятия соответствующего уголовного законодательства, а также создания эффективной системы экспортного контроля.

Выступают за расширение сотрудничества по предотвращению проникновения в государства-участники Конвенции иностранных террористов-боевиков, обладающих специализированными знаниями в области разработки, производства и применения химоружия, в том числе посредством повышения эффективности взаимодействия государств-участников Конвенции. В этой связи акцентируют значимость деятельности рабочей группы ОЗХО открытого состава по терроризму, которая представляется удобной площадкой для обмена концептуальными соображениями по противодействию химическому терроризму, а также сведениями о соответствующих угрозах.

Возобновляют свою просьбу к Генеральному директору на регулярной основе информировать об усилиях Технического секретариата ОЗХО по налаживанию диалога с другими международными организациями, прежде всего ООН, а также о поступающих в Технический секретариат ОЗХО сведениях от государств-участников и из других достоверных источников о деятельности террористических группировок, связанной с приобретением, производством, перемещением и готовящимся применением химического оружия и о предпринимаемых им в этой связи действиях.

Будучи принципиальными и последовательными сторонниками принятия эффективных коллективных мер, направленных на активное противодействие распространению ОМУ, его компонентов и средств доставки, подтверждают сохраняющуюся актуальность российско-китайской инициативы о разработке Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, призванной стать важным дополнительным инструментом в создании надежного заслона террористической опасности”.