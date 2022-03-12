В ночь на 12 марта Азербайджан нарушил режим прекращения огня с применением стрелкового оружия. АО
12 марта Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, утверждая, что подразделения Армии обороны Арцаха из стрелкового оружия открыли огонь по боевым позициям Азербайджана.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.
«На самом деле, 11 марта в течение всего дня подразделения ВС Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня, выпустив из минометов в направлении сел Храморт, Парух и ХанапатАскеранского района Республики Арцах общим числом 27 мин.
В ночь с 11 на 12 марта, по разным направлениям, азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня с применением стрелкового оружия.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм