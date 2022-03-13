Мы благодарны, что Ваше Святейшество держит в центре внимания   гуманитарные последствия Арцахской войны

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю годовщины избрания Папой Римским направил поздравительное послание его Святейшеству Папе Римскому Франциску.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Святейшество,

От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю годовщины избрания Папой Римским.

Мы глубоко благодарны Вашему Святейшеству за направленные на установления мира и справедливости во всем мире молитвы, послания и поддержку в вопросе постоянного укрепления наших межгосударственных связей. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Святым Престолом. Эти отношения зиждутся на многовековых христианских ценностях, общем историческом и духовном наследии.

Мы очень благодарны Вам за то, что Ваше Святейшество держит в центре внимания также гуманитарные последствия Арцахской войны, которые требуют скорейшего решения, чтобы заложить прочную основу для регионального мирного сосуществования.

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей священной миссии руководства Вселенской Церковью.

Примите, пожалуйста, Ваше Святейшество, заверения в моем глубоком уважении”.