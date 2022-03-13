Сегодня нам как никогда нужны мудрость, доверие, стабильность, единство. Президент РА Хачатурян

Новоизбранный президент Республики Армения Ваагн Хачатурян считает мудрость, доверие, стабильность и единство более чем необходимыми сейчас в Армении.

Как передает Арменпресс, такое мнение Хачатурян высказал на внеочередном заседании НС, в своем выступлении после инаугурации.

Хачатурян отметил, что сегодня он вступает в должность президента Республики Армения в ответственный для будущего Армении период, когда страна находится в сложном узле региональных и международных вызовов.

"Мы являемся свидетелями стремительно меняющихся геополитических событий, в результате которых меняются существующие системы мировой безопасности. Сегодня как никогда нам нужны мудрость, доверие, стабильность, единство", - сказал президент РА.

Он отметил, что современный мир очень быстро меняется, обостряется конкуренция за различные ресурсы.

«В этой ситуации очень важно, какое государство мы будем строить. В конце концов, наличие государства — это сохранение и развитие нашего уникального вида и получение новых возможностей для взаимодействия с другими народами. Все это осуществится, если мы переосмыслим наше настоящее, организуемся любой ценой – для создания нашего нового достойного будущего, где сильное государство должно быть надежным, справедливым партнером в нашей общественной жизни", - добавил Хачатурян.

Президент подчеркнул, что в любом обществе, а для переходного периода – более чем особое значение приобретают государственные институты. Эффективность общественного управления, сотрудничество различных ветвей власти, почему нет – и долголетие самого государства он обусловил наличием состоявшихся институтов.

"Несостоявшиеся или неполноценные государственные институты оказывают разрушительное воздействие на судьбы государств. Опаснее, когда они действуют вне Конституции и законов. В результате государство становится большой карательной машиной, обслуживающей интересы группки людей, что в итоге тормозит развитие, любые новые идеи, прогресс. К сожалению, не так давно мы были свидетелями или участниками всего этого", - подчеркнул президент РА.