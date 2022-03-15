Сведения о переброске бойцов из Арцаха в Украину не соответствуют действительности: пресс-секретарь президента Арцаха

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян подтверждает, что информация об участии в военных действиях в Украине и о переброске туда бойцов из Арцаха является лживой и не соответствует действительности.

В ответ на запрос «Арменпресс» Лусине Аванесян сказала:

«Распространение подобных ложных слухов, несомненно, не поможет разрядке ситуации. Еще раз уточню, что посредством миротворческого контингента РФ, дислоцированного в Арцахе, в Украину из Республики Арцах была отправлена лишь небольшая партия гуманитарной помощи, по мере наших возможностей».

Ранее подобное заявление распространило Министерство иностранных дел Республики Арцах, отметив, что заявление Генерального штаба Украины, что из Арцаха в Украину прибывают военные, является абсолютной дезинформацией.