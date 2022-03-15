Лавров: Россия и Иран готовят документы, которые зафиксируют новое качество партнерства

Москва и Тегеран ведут подготовку документов, которые должны будут зафиксировать новое качество российско-иранского партнерства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"У нас готовятся новые важные документы, которые призваны зафиксировать новое качество нашего партнерства", - сказал он.

По его словам, РФ также ценит объективную позицию Ирана по ситуации на Украине. "Хочу отметить, что мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - сказал руководитель российского дипведомства.