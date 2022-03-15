ЦБ прогнозирует экономический рост в 1,6%: показатель снижен
Центральный банк Армении пересмотрел свой прогноз экономического роста, снизив его до 1,6% экономического роста в 2022 году. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центрального банка Мартын Галстян.
«Прогнозы экономического роста снижены с прежних 5,3% до 1,6%», - сказал Галстян.
В ЦБ отмечают, что влияние санкций против России на экономику Армении выразится в существенном замедлении экономического роста.
Снижение прогнозируемого показателя в основном связано с некоторым спадом в промышленности. «Мы прогнозировали, что в 2022 году отрасль промышленности вырастет на 1,6%, но при новых развитиях, когда видим, что есть определенные проблемы в горнорудной промышленности, обрабатывающей промышленности, рост устанавливается на уровне - 4,7%», - сказал Галстян.
Некоторое снижение наблюдается и в строительном секторе. Вместо прогнозируемых ранее 16,8% ЦБ прогнозирует рост на 7%. Прогноз по сфере услуг снижен с 5,9% до 3,2%. Единственная отрасль, которая, согласно предыдущим прогнозам, будет иметь более позитивное развитие, - это сельское хозяйство.
При прогнозировании роста ВВП ЦБ принял фискальную политику, которая должна была быть до шока. Это изменение прогноза ВВП еще не отражает изменения фискальной политики.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм