При экспорте товаров на сумму до 1 млн драмов не будет взиматься таможенная пошлина: комиссия НС одобрила проект

Постоянная комиссия по экономическим вопросам Национального собрания РА одобрила представленный правительством законопроект, который направлен на устранение возможных препятствий для мелких экспортеров из Армении. Он касается взимания таможенной пошлины при вывозе товаров на сумму до 1 млн. драмов. Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении изменений в Закон Республики Армения «О государственной пошлине» на заседании комиссии НС представил министр экономики РА Ваан Керобян.

В числе других изменений, проектом устанавливается, что от государственной пошлины освобождаются товары, перемещаемые через границу РА одним транспортным документом (за исключением вывозимых, в том числе и в страны-члены ЕАЭ, не превышающих общую таможенную стоимость на 200 евро) одним отправителем одному получателю, общей таможенной стоимостью, не превышающей 1 млн драмов.

Министр сообщил что, рабочее название проекта - проект Вольтермана.

«Это связано с кошельками Volterman, потому что это изменение было предложено ими. Эта и много других компаний при продаже товаров в интернете и при экспорте товаров из Армении сталкиваются с проблемой, что даже при экспорте товаров на очень небольшую сумму им приходится платить таможенные пошлины, которые в некоторых случаях могут даже превышать стоимость товара и занять много времени. Например, кошельки Volterman, средней стоимостью в 250 долларов США, проходят таможенную процедуру в течение нескольких дней. По сути, осуществлять розничные продажи и в Армении и в мире - проблематично. Поэтому мы предложили, и правительство поддержало эту точку зрения, что при экспорте товаров на сумму до 1 млн драмов не платить никаких таможенных пошлин», - сказал министр.

В результате этого изменения произойдет сокращение доходов государственного бюджета примерно на 100 млн драмов, это окажет негативное влияние на бюджет, но, по словам министра, снятие этого запрета значительно улучшит объем малого экспорта из Армении.