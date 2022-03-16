Газоснабжение Арцаха восстановится в кратчайшие сроки: азербайджанская сторона приступила к ремонту газопровода

В результате переговоров, проводимых при содействии правительства Армении и российских миротворцев, азербайджанская сторона 16 марта приступила к ремонтным работам поврежденного в Арцахе газопровода.

Как передает «Арменпресс», Информационный штаб Арцаха сообщает, что, согласно договоренности, газоснабжение в короткие сроки будет восстановлено. Власти Арцаха прилагают все усилия, чтобы это произошло насколько возможно раньше.

В Информационном штабе Арцаха призывают всех абонентов сохранять бдительность, чтобы в момент восстановления газоснабжения не произошло бы утечки газа и чрезвычайных происшествий.

«Правительство Арцаха приносит извинения всем гражданам за возникшие трудности и заверяет, что путем единства, решимости и терпения мы сможем преодолеть все стоящие перед Арцахом проблемы», - говорится в сообщении.

Газоснабжение Республики Арцах была прервано в ночь с 7 на 8 марта в связи с повреждением газопровода, входящего в Республику Арцах из Республики Армения.