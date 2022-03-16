Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
20:16, 16 Март, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Собеседники обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись обращения Армении к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которое направлено на организацию переговоров по мирному соглашению.
Главы Армении и России обменялись мнениями об армяно-турецком диалоге, последних региональных развитиях и ситуации вокруг Украины.
Были также обсуждены вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом премьер-министра Республики Армения в Российскую Федерацию.
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