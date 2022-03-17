Среди участников программы «К делу!» есть 70% репатриации: Заре Синанян

В 2021 году в рамках программы «К делу!» в 19 органах системы государственного управления РА было задействовано 48 высококлассных армянских специалистов из диаспоры 14 стран мира. Помимо программы «К делу!», в четыре тура была организована программа «Шаг к дому», в которой приняли участие около 400 молодых людей из армянской диаспоры 24 стран. Об этом отмечается в отчете правительства РА за 2021 год.

Как сообщает «Арменпресс», главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян на заседании постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, вопросам диаспоры, молодежи и спорта заявил, что основной целью программы «К делу!» является вовлечение молодых людей диаспоры в нашу систему управления. По его словам, среди участников программы «К делу!» есть 70% репатриации, программа действует уже 1,5 года, сегодня у нас есть заместитель министра, приехавший в Армению посредством программы, председатель Комитета по туризму и др.

В целях укрепления связей с армянской диаспорой в 2021 году премьер-министр Республики Армения в рамках зарубежных визитов встречался с представителями армянских общин России, Франции и Литвы. В течение года премьер-министр принимал предводителя Армянской католической церкви, сопредседателя Координационного совета армянских общин Франции, сопредседателя Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки и других ответственных лиц диаспоры, а также ряд бизнесменов армянской диаспоры.

Напомним, что в целях развития и диверсификации партнерства Армения-Диаспора в 2021 году в Закон о государственной службе были внесены поправки, предусматривающие назначение уполномоченных по делам диаспоры в общинах диаспоры.

Уполномоченный по делам диаспоры провел онлайн встречи с более чем 30 представителями армянской торговой сети и Торгово-промышленных палат диаспоры, Союзов предпринимателей, с которыми обсуждались вопросы развития благоприятной бизнес-среды, выгодные для инвестиций отраслевые возможности, наиболее эффективное вовлечение армянских бизнес-сетей в процесс социально-экономического развития Армении и Арцаха. Состоялось около 80 встреч с различными общинными структурами и лицами.