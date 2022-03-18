Мы знаем, каково это, когда мирное население подвергается бомбардировкам: интервью посла Армении радио Times

Посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужан Нерсесян дал интервью британскому радио Times. Арменпресс представляет неофициальный перевод интервью:

Ведущий: Теперь мы все привыкаем к карте Украины, она лежит к северу от Черного моря, если немного уменьшить масштаб и посмотреть на юго-восток, то можно увидеть Армению и Азербайджан. Эти две страны уже давно находятся в конфликте из-за спорного региона Нагорного Карабаха. Российские войска охраняют мир, и в Армении размещены тысячи российских солдат, но некоторые говорят, что Армения страдает стокгольмским синдромом в отношении России, она должна любить российские силы, которые фактически держат ее в плену. Давайте поговорим с Варужаном Нерсесяном, послом Армении в Великобритании. Доброе утро.

Посол: Доброе утро, и я хотел бы приветствовать всех слушателей вашей радиостанции.

Ведущий: Добро пожаловать. Я думаю, будет справедливо сказать, что будут люди, которые будут в курсе того, что происходит в Армении и Азербайджане, конкретно мы говорим об Армении, но некоторые люди не будут осведомлены. Вы можете просто объяснить, как война повлияла на напряженность, которая, возможно, уже существовала в Армении?

Посол: Безусловно, большое спасибо за ваш вопрос, и, конечно же, Армения находится в очень уязвимом геополитическом месте - на Южном Кавказе. Уже до кризиса в Украине Армения и Нагорный Карабах сильно пострадали от агрессии, от войны, которую развязала соседняя страна в сентябре 2020 года.

Нынешний кризис в Украине используется для эскалации ситуации, как мы видели, потому что внимание международного сообщества в настоящее время сосредоточено на Украине. Мы видели определенные попытки Азербайджана нагнетать обстановку, в частности, в Нагорном Карабахе. Население подвергается преследованиям и угрозам со стороны правительства Азербайджана.

Было много попыток создания постоянных провокаций на линии соприкосновения и нарушений режима прекращения огня. Мало того, против народа Нагорного Карабаха ведется психологическая война, в частности, азербайджанская сторона привозит громкоговорители и притесняет местное население, угрожая ему и призывая покинуть свои села, свою родину, свою исконную землю. Угрожают применить силу, если они не выполнят эти угрозы и не покинут свои дома.

Кроме того, к сожалению, азербайджанцы взорвали газопровод, ведущий в Нагорный Карабах и не позволяли специалистам реально попасть в этот район и восстановить газопровод, из-за чего все население Нагорного Карабаха лишено газа и энергоснабжения и находятся на грани серьезного гуманитарного кризиса.

Ведущий: А российские войска были приглашены на помощь, для сохранения мира?

Посол: Это не российские войска. Это российские миротворческие силы, которые дислоцируются там в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 и 10 ноября, согласованным Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией, и российские миротворческие силы в то время смогли остановить кровопролитие в ноябре 2020 года после того, как они вошли в этот район, после прекращения огня. В настоящее время они находятся, да, в этом районе, и благодаря им в этом районе поддерживается мир.

Ведущий: Конечно, и я понимаю, что у вас есть свои проблемы в вашей стране. Вы говорили об этом запугивании, вы говорили о газопроводе, но вы говорили и о кровопролитии. Сейчас Россия несет ответственность за огромное количество кровопролития детей и мирных жителей в Украине. Делает ли это ваши связи с Россией, вашу зависимость от российских миротворческих сил, как вы их называете, менее приятными, более трудными?

Посол: Ну, конечно, мы очень обеспокоены нынешним кризисом в Украине, поскольку у нас многовековые отношения с обеими странами. С русским народом и украинским народом нас связывают давние узы дружбы и тесные отношения. Кроме того, конечно, у нас есть большие армянские общины в Украине, около полумиллиона в Украине и 2 миллиона в Российской Федерации. Итак, мы уже принимаем сотни, если не тысячи групп людей, ищущих убежища в Армении. Не только армяне, но и люди русского происхождения, украинского происхождения, приезжают в Армению и ищут убежища.

Мы уже так или иначе затронуты и, конечно, хотим, чтобы этот кризис как можно скорее закончился, и мы надеемся, что переговоры, которые ведутся обеими сторонами, увенчаются успехом.

Ведущий: Я хотел вам сказать, что Россия говорит, что это была военная операция, международное сообщество говорит, что это вторжение. Что вы думаете, что это?

Посол: Как я уже сказал, мы поддерживаем очень тесные отношения с обеими странами. Мы не в состоянии дать оценку. Наше правительство полностью нейтрально в этой ситуации. Как я уже сказал, наша позиция состоит в том, чтобы как можно скорее помочь обеим сторонам в достижении мира. На данном этапе самое главное не давать оценки, а остановить кровопролитие. Это самая важная задача для всех вовлеченных сторон. Будь то Армения, будь то международное сообщество, будь то Российская Федерация или Украина. Самая важная задача – остановить кровопролитие, а затем разобраться в ситуации, а затем найти решения, потому что это страдание для всех. Международное сообщество настолько взаимосвязано и переплетено, что эти страдания не могут быть локализованы.

Ведущий: Хорошо.

Посол: Когда Армения подверглась агрессии, Нагорный Карабах подвергся агрессии со стороны Азербайджана, кстати, и Турции, мы ожидали, что мир отреагирует бурно. Так что мы знаем, каково это, когда население, когда гражданское население находится под обстрелом.

Ведущий: Конечно, Варужан, позвольте мне задать вам последний вопрос, потому что я так понимаю, вы говорите, что должны сохранять нейтралитет. Многие этого не поймут, но некоторые поймут из-за вашего геополитического положения. Вы говорите, что кровопролитие должно прекратиться, должно быть найдено решение. Как вы думаете, каким может быть это решение?

Посол: Ну, во-первых, у двух стран должно быть общее видение будущего, а Россия и Украина должны найти общее решение. Эти народы имеют общую историю. Очень больно смотреть на то, что происходит. Очень больно смотреть на то, что происходит, у них общая история, общие традиции и это очень-очень больно. В первую очередь обе страны должны найти взаимовыгодное решение, чтобы они были довольны и создали для них общее будущее.

Ведущий: Хорошо.