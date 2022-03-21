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Посол Германии выразил готовность поддержать судебно-правовые реформы в Армении

Посол Германии выразил готовность поддержать судебно-правовые реформы в Армении

Министр юстиции Армении Карен Андреасян 21 марта принял посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктора Рихтера и координатора армянских программ Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Нелли Тумасян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Карен Андреасян представил программу реформ министерства юстиции, в частности коснулся конституционных реформ и реализуемых в судебной, антикоррупционной, пенитенциарной, правозащитной сферах программ. Посол Германии и представитель IRZ представили реализуемые ими программы.

Посол Германии выразил готовность поддержать реализацию вопросов повестки дня, а также укреплять и углублять двустороннее сотрудничество.

В ходе встречи стороны представили свои приоритеты и достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.


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