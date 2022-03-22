Омбудсмен Армении посетила Центральный клинический военный госпиталь МО

21 марта Защитник прав человека Кристине Григорян и сотрудники Офиса ЗПЧ посетили Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны. Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, Кристине Григорян, вместе с руководством Военно-медицинского управления ВС РА, осмотрела госпиталь.

Были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим, проведены личные беседы с военнослужащими срочной службы, получающими лечение в отделениях травматологии, общей терапии и реанимации, которые при различных обстоятельствах службы, в том числе в ходе боевых действий или при несении боевого дежурства на передовой получили ранения и травмы.

С медицинским персоналом были обсуждены вопросы, связанные с ходом и методами лечения военнослужащих.

Сотрудники ЗПЧ разъяснили военнослужащим возможности реализации их прав, в том числе по ознакомлению с состоянием здоровья, с медицинским освидетельствованием, заключениями и другими документами, а также по другим вопросам.

Военнослужащие представили ЗПЧ свои проблемы со здоровьем, ход лечения и служебные будни.

В конце визита состоялось обсуждение с руководящим составом военно-медицинского управления ВС РА и госпиталя. Защитнику прав человека был представлен ряд важных проблем, связанных с данной сферой и требующих срочного решения, в том числе вопросы, касающиеся оснащения госпиталя медицинской техникой, пополнения медицинского персонала, текучести персонала, льгот, предусмотренных для военных врачей. Омбудсмен особо подчеркнула, что героическая работа военных врачей и всего медицинского персонала бесспорна, и она заслуживает особой похвалы.

Защита прав военнослужащих и членов их семей будет оставаться в центре внимания Омбудсмена.