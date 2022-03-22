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Поведение Азербайджана - очередное проявление ненависти: заявление МИД Арцаха в связи с прекращением поставки газа

Поведение Азербайджана - очередное проявление ненависти: заявление МИД Арцаха в связи с прекращением поставки газа

Поведение Азербайджана грубо нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права, никоим образом не умещается в рамки морали. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Арцаха.

«Вечером 21 марта власти Азербайджана вновь сорвали газоснабжение Арцаха, в очень холодных погодных условиях лишив население важного ресурса отопления.

Поведение Азербайджана – не что иное, как гуманитарный терроризм. Оно грубо нарушает все нормы и принципы международного публичного и гуманитарного права, никак не укладывается в рамки нравственности. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает политику Азербайджана и обращается к международному сообществу с настоятельной просьбой дать адекватную оценку содеянному․

Человеконенавистнические шаги Азербайджана не могут повлиять на волю и решимость народа Арцаха. Мы продолжим жить и созидать  на нашей исторической Родине, развивать и укреплять нашу независимую государственность».


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