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Федерация гимнастики прекратила сотрудничество с Натальей Ротенберг

Федерация гимнастики прекратила сотрудничество с Натальей Ротенберг

Наталья Ротенберг уже не вице-президент Федерации гимнастики Армении. Федерация прекращает с ней свое сотрудничество.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.

Бывшая спортсменка, балерина Наталья Ротенберг была назначена вице-президентом федерации  по художественной гимнастике в феврале текущего года.


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