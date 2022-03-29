Федерация гимнастики прекратила сотрудничество с Натальей Ротенберг

Наталья Ротенберг уже не вице-президент Федерации гимнастики Армении. Федерация прекращает с ней свое сотрудничество.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.

Бывшая спортсменка, балерина Наталья Ротенберг была назначена вице-президентом федерации по художественной гимнастике в феврале текущего года.