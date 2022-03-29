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Азербайджанские войска в районе села Парух продолжают оставаться на прежних позициях

Азербайджанские войска в районе села Парух продолжают оставаться на прежних позициях

В ночь с 28 на 29 марта до 10:00 утра существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, оперативно-тактическая ситуация остается напряженной с определенной положительной тенденцией к спаду. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Информационный штаб Арцаха, азербайджанские войска продолжают оставаться на тех же позициях, укрепленных на участке горы Караглух в районе села Парух.

Вооруженные силы Арцаха продолжают выполнение дополнительных мер по укреплению оборонительных позиций и сдерживанию противника.

С командованием российского миротворческого контингента ведутся перманентные работы, направленные на предотвращение возможных азербайджанских провокаций и возвращение азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции.

Соответствующие органы Арцаха всеми возможными механизмами следят за ситуацией и действиями азербайджанской стороны, и по необходимости будут делать дополнительные  сообщения о развитиях ситуации.


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