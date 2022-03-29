Президент Арцаха дал ряд поручений по организации обороны страны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с последними событиями на линии соприкосновения провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, министр обороны Арцаха Камо Варданян выступил с докладом об оперативно-тактической обстановке.

Глава государства вновь отметил, что на повестке дня властей Арцаха стоит обеспечение стабильности в республике. По словам президента, посредством Вооруженных сил Арцаха и российского миротворческого контингента, а также возможными дипломатическими механизмами продолжают прилагаться все усилия для обеспечения мира и возвращения азербайджанских войск с восточной части линии соприкосновения на исходные позиции.

В ходе встречи президент Арутюнян дал ряд поручений по организации обороны страны и взаимодействию между силовыми структурами.