Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Госдумы о нанесении ядерного удара по Азербайджану

Кремль призывает воздерживаться от эмоциональных высказываний по поводу событий в Нагорном Карабахе, Россия прилагает все усилия для урегулирования ситуации.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в эфире одного из российских телеканалов заявление зампреда Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаила Делягина о нанесении ядерного удара по нефтяной промышленности Азербайджана.

«Это заявление никоим образом не соответствует, не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее высказывание, лежащее на уровне личных эмоций, выраженных довольно ярко. Конечно, мы будем призывать контролировать эти эмоции, воздерживаться от подобных высказываний, особенно в адрес наших партнеров. Азербайджан является одной из наших стран-партнеров, особенно в то время, когда Россия прилагает большие усилия для поддержания мира в Карабахе и выполнения соответствующих обязательств всех сторон», - сказал Песков журналистам.