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Роза Лин выступит под номером 17 в первом полуфинале конкурса «Евровидение 2022»

Роза Лин выступит под номером 17 в первом полуфинале конкурса «Евровидение 2022»

Представительница Армении Роза Лин с песней «Snap» выступит под номером 17 в первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение 2022». Первый полуфинал конкурса состоится 10 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте конкурса.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал — 14 мая.

Соревнования в 2022 году пройдут в Турине, в спортивно-концертном комплексе «ПалаОлимпико».


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