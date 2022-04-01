В Арцахе считают несерьезным заявление «Азеригаза» о реконструкции газовых инфраструктур

Заявление азербайджанской компании «Азеригаз» о намерении реконструировать газовую инфраструктуру Степанакерта в Аппарате президента Республики Арцах считают несерьезным, поэтому не комментируют его.

«Считаем данное заявление несерьезным и даже не комментируем», - в беседе с «Арменпресс» заявили в Аппарате президента Арцаха.

Официальный представитель азербайджанской компании «Азеригаз» Теймур Джафаров заявил, что он якобы планирует реконструировать газовую инфраструктуру Степанакерта. По его словам, на газопроводе, идущем в Степанакерт, «уже проведены определенные работы».

Ранее, 27 марта, Информационный штаб Арцаха распространил сообщение, в котором говорится, что природный газ поступает на территорию Республики Арцах только по одному газопроводу с территории Республики Армения, а газоснабжающей компанией является ЗАО «Газпром Армения», 100% дочерняя компания «Газпрома». ЗАО «Арцахгаз» получает и распределяет своим потребителям природный газ из указанного газопровода. Исходя из этого азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания «Азеригаз» не могут иметь никакого отношения к процессу газоснабжения Республики Арцах.