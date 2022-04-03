FLYONE ARMENIA начала регулярные прямые рейсы Ереван-Париж-Ереван

FLYONE ARMENIA 2 апреля запустила регулярные прямые рейсы Ереван-Париж-Ереван. Как сообщили Арменпресс в авиакомпании, рейсы Ереван-Париж-Ереван будут выполняться из международного аэропорта Звартноц в международный аэропорт Шарля де Голля в апреле — с частотой один рейс в неделю, в мае — два рейса в неделю, а в летние месяцы — четыре рейса в неделю.

Церемония старта регулярных прямых рейсов состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Председатель правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян разрезал символическую ленту и по случаю запуска сказал: «Рад сообщить, что мы запускаем рейсы в Париж. Это наше второе направление полетов во Французскую Республику.

Примечательно, что первый рейс нашей авиакомпании, состоявшийся 18 декабря прошлого года, также был во Францию — в Лион. Будучи членом франкофонной общины, Армения и весь армянский народ имеют особое отношение к Франции. Мы уверены, что и это направление будет успешным. Будем рады видеть всех в наших самолетах».

Комментируя открытие рейсов в Париж, генеральный директор FLYONE ARMENIA Мирча Малека сказал: «Наша сеть европейских маршрутов постоянно расширяется. Мы рады открыть регулярные рейсы в Париж, тем самым расширив географию наших полетов. Это уникальная возможность путешествовать и открывать для себя что-то новое, ведь Париж — уникальный город, со множеством замечательных достопримечательностей. Как справедливо сказал классик, Париж – это праздник, который всегда с тобой».

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Все билеты и дополнительные услуги FLYONE ARMENIA можно приобрести на сайте www.flyone.am или в мобильном приложении, которое доступно в Google App или App Store, а также в офисах всех компаний-партнеров.

О компании FLYONE ARMENIA

FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации Республики Армения выдал компании FLYONE ARMENIA сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

FLYONE ARMENIA предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Лион, Стамбул и Сочи.

Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 посадочных мест и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security. Также во время эпидемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые уничтожают 99,97% вирусов и бактерий.

FLYONE (www.flyone.eu) была запущена в 2016 году в Республике Молдова в настоящее время является одним из лидеров авиационного рынка.

FLYONE получила сертификат IOSA, который является высшим стандартом безопасности операционного управления, а также в 2018, 2019 и 2020 годах FLYONE неоднократно входила в категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — в ТОП-10 самых пунктуальных компаний.