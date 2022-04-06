Армяно-казахстанский товарооборот в 2021 году вырос более чем на 30%: посол Казахстана

Несмотря на негативное влияние внешних факторов, товарооборот между странами Евразийского экономического союза динамично растет. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев.

По словам посла Казахстана, взаимовыгодные решения соответствуют духу ЕАЭС, который за короткий период своего существования показал значительный рост взаимной торговли между государствами-членами.

Посол с удовлетворением отметил динамику роста товарооборота в рамках ЕАЭС по итогам 2021 года, когда в организации председательствовал Казахстан.

«Несмотря на карантинные ограничения из-за внешних факторов, объем товарооборота Казахстана со странами-членами ЕАЭС увеличился на 28%, достигнув показателя в 26,1 млрд долларов. При этом двусторонний торговый оборот Казахстан-Армения за указанный период увеличился более чем на 30%», - сказал посол Казахстана.

Посол напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта выступил с посланием под названием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»: Страна выходит на новый этап развития, в котором лидер Казахстана придает большое значение внешнему фактору – геополитической ситуации. По словам Токаева, нынешняя международная ситуация беспрецедентна по своей напряженности, жесткому экономическому и политическому противостоянию Запада и России, непредсказуемым последствиям для всего мира, поэтому для реагирования на них при правительстве Казахстана создан оперативный штаб.

В этом контексте послы как Казахстана, так и России подчеркивают необходимость совместного преодоления странами ЕАЭС новых и сложных вызовов.

«Приверженность поддержанию конструктивного диалога является прочной основой для долгосрочного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза перед лицом новых глобальных вызовов», — добавил посол.