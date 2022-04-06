Франции готова помочь в формировании МВД Армении: посол Анн Луйо

Министр юстиции Армении Карен Андреасян 6 апреля принял посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, посол поинтересовалась ходом судебно-правовой реформы в Армении и процессом формирования МВД. Министр Андреасян представил уже проделанную работу и достижения.

В частности, была обсуждена работа, проводимая по созданию системы электронного правосудия в рамках судебно-правовой реформы. Была подчеркнута важность этой системы, особенно в плане разгрузки работы судебных органов.

Министр представил видение формируемого МВД, структурный проект, который пока находится на стадии обсуждения. В свою очередь, посол Луйо выразила готовность содействовать формированию и дальнейшему становлению министерства внутренних дел.

Представляя текущие проекты, министр Андреасян назвал достижением формирование Антикоррупционных судов, которое близится к завершению, создание Арбитражного центра и уже созданных Административной и Антикоррупционной палат Кассационного суда.

В ходе встречи была также обсуждена работа Комиссии и Совета конституционных реформ, возглавляемой министром Кареном Андреасяном. Министр особо подчеркнул важность того, что в результате конституционных реформ возможно совершенствование законодательства, что позволит более целенаправленно и эффективно организовать процесс проверки судейской этики.

Также были затронуты вопросы криминализации оскорблений и деятельность Службы принудительного исполнения.

Анн Луйо высоко оценила роль министерства юстиции в реформировании системы правосудия и полиции.

Министр Карен Андреасян, в свою очередь, выразил послу Анн Луйо удовлетворение в связи с поддержкой, оказанной правительству Республики Армения Европейским союзом, особенно Французской Республикой.

Подводя итоги встречи, исходя из ощутимых результатов совместной работы, стороны подтвердили готовность поддержать реализацию ряда проектов.