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Драма Дидье Карона «Фальшивая нота» пополнит репертуар Русского театра им. К. Станиславского

Драма Дидье Карона «Фальшивая нота» пополнит репертуар Русского театра им. К. Станиславского

Приглашенный из Тбилиси режиссер Левон Узунян, в сотрудничестве с труппой Русского драматического театра им. К. Станиславского, поставил на сцене театра драму французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота».

Как сообщает «Арменпресс», премьеры спектакля состоятся 9, 10 и 23 апреля.

Пьесу можно описать одним словом «Судьба» (Fatum). Речь идет о преступлении и неизбежном наказании, возмездии. Поставлена задача выбора. Каждый сам несет ответственность за свой выбор. И если выбор был неправильным, возмездие, как бумеранг, ударит даже самого известного и успешного человека по наиболее уязвимому месту.

В спектакле заняты заслуженный артист РА Роберт Акопян и актер Армен Арнаутов. Сценическое оформление Артура Арутюняна, музыкальное - заслуженного деятеля искусств РА, композитора Вилли Вайнер.


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