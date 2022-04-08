Депутат Парламента Греции осудил удерживание Азербайджаном армянских  военнопленных

Председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и руководитель Аппарата НС - генеральный секретарь Ваан Нарибекян в Афинах с председателем постоянной комиссии по национальной обороне и внешним отношениям Парламента Греции Константиносом Гюлекасом обсудили ситуацию, сложившуюся в Арцахе и вокруг него и нестабильную геополитическую ситуацию.

Как сообщает «Арменпресс», греческий депутат подчеркнул важность сохранения культурного наследия, осудил факт удерживания Азербайджаном армянских военнопленных и необходимость соответствующей реакции международного сообщества.

Стороны коснулись исторически сложившихся дружеских армяно-греческих отношений и выразили уверенность, что связи между братскими народами будут углубляться. Константинос Гюлекас поздравил членов армянской делегации в связи с избранием президента Армении и передал приветствия председателя Парламента и членов возглавляемой им комиссии.

Собеседники говорили и об армянской диаспоре, ее роли и потенциале.

На встрече присутствовал и чрезвычайный и полномочный посол РА в Греции Тигран Мкртчян.

Отмечается, что визит проходит в рамках программы Твиннинг, финансируемой Европейским союзом, совместными усилиями Парламентов Греции, Италии и Армении.