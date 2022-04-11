Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter: глава компании

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава компании Параг Агравал.

Ранее глава Twitter заявил, что компания назначит Маска членом совета директоров после того, как он приобрел 9,2% акций.

"Илон решил не присоединяться к нашему совету (директоров — ред.)", — написал Агравал в Twitter. По словам главы компании, американский бизнесмен должен был официально стать членом совета директоров 9 апреля, однако утром этого дня Маск сообщил, что не будет входить в его состав.

"Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет", — отметил Агравал.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.