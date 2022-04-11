Грузия не собирается открывать "никакой второй фронт", как того требует Украина, выступая с критикой отказа Тбилиси от санкций против России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"На Украине происходит несчастье, трагедия, война. Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. 1 марта украинский президент Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций. Заявление Гарибашвили подвергли критике и представители грузинской оппозиции. Власти же обвинили оппонентов в желании развязать войну с Россией и открыть "второй фронт".