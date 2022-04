Сын бывшего капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна после окончания последней игры «Ромы» был с отцом на поле и забил гол.

Как передает «Арменпресс», после очередного матча Серии А с командой «Салернитана», прошедшем на римском Олимпийском стадионе, в котором Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи, сын армянского футболиста Гамлет Мхитарян вышел с отцом на поле, погонял мяч и стал «автором гола».

Yesterday, after the match against Salernitana (2-1), Henrikh Mkhitaryan and his son Hamlet held a small training session.



Hamlet scored at Stadio Olimpico after father's assist. pic.twitter.com/sfgxN6gJgn