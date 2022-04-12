Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии

В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, как передает Арменпресс, об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Довольно длительное время наше посольство существует фактически в состоянии блокады, то есть прерывании всяких официальных контактов, информационной блокады", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что за полтора месяца с начала операции на Украине получил одну единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из министерства иностранных дел Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.

"Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили", - добавил Андреев.