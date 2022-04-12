Россия и Армения договорились создать совместный портфель инвестиционных проектов

Министр экономики РА Ваан Керобян и заместитель министра Нарек Терян с 10 по 12 апреля с визитом находятся в Российской Федерации. В рамках визита 11 апреля армянскую делегацию принял заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Волвач.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве экономики Армении, поблагодарив за оказанный прием, Ваан Керобян отметил, что Армения, учитывая целенаправленную и успешную работу по улучшению бизнес-среды в стране, заинтересована в углублении и расширении сотрудничества с Россией в сфере промышленности, торговли и взаимных инвестиций.

«В зависимости от местоположения и целевой направленности иностранные инвесторы могут зарегистрировать компанию и вести эффективную деятельность в сфере энергетики, легкой и тяжелой промышленности, фармацевтики, телекоммуникаций, ювелирного дела и производства алмазов, логистики и транспорта, а также в сфере ИТ», - подчеркнул министр.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Волвач отметил, что товарооборот между Арменией и Россией в 2021 году вырос почти на 13% и достиг 2,6 млрд долларов США, только в январе 2022 года взаимная торговля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 50%.

«Это высокие показатели, и сегодня, в новых условиях, мы продолжаем взаимодействие с целью сохранения темпов нашего сотрудничества. Для этого существует большой потенциал. Мы не хотим останавливаться на нынешних достижениях, и заинтересованы в поиске новых совместных проектов и развитии инвестиционного потенциала», - отметил Дмитрий Волвач.

Он добавил, что в Армении действуют более 40 крупных российских компаний. Россия вложила в реальный сектор экономики Армении около 2 млрд долларов США.

Для развития торгово-экономического сотрудничества российская сторона предложила эффективные решения по развитию транспорта, энергетики, социальных инфраструктур и реализации перспективных инвестиционных программ в РА.

По словам Дмитрия Волвача, одним из инструментов поиска новых точек совместного развития может стать подписание программы межправительственного экономического сотрудничества на 2022-2025 годы и разработка плана действий в его рамках, который будет охватывать перспективные сферы взаимодействия.

В ходе встречи стороны коснулись и межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день Армения поддерживает отношения с более чем 70 регионами России. Кроме того, планируется организовать работы по выбору проектов межрегионального сотрудничества и содействию их реализации.

Были обсуждены также работы, осуществляемые в рамках ЕАЭС. На данный момент в центре внимания находятся макроэкономическая ситуация и стабильное развитие экономик стран-членов ЕАЭС.