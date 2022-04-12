СМИ: вопрос о нефтяном эмбарго против РФ грозит расколоть единство ЕС

Вопрос о новом пакете санкций против России, который может включить нефтяное эмбарго в отношении РФ, грозит расколоть европейское единство по ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники.

По ее информации, подготовка к возможному введению рестрикций в отношении нефтяного сектора РФ демонстрирует, что среди партнеров по ЕС с наибольшей энергетической зависимостью растет страх на фоне такого решения. Издание отмечает, что риск раскола европейского единства был ощутим в понедельник в ходе заседания глав МИД ЕС, на котором было проанализировано влияние возможного отказа от импорта российских нефти и газа на каждую страну.

Дипломатические источники газеты признают, что принятие нового пакета санкций является очень сложным вопросом с очевидным риском раскола европейского единства, которое до настоящего момента сохраняло сообщество. Не исключается, что в ЕС могут отдать предпочтение рестрикциям, при которых страны, наиболее зависимые от закупок российской нефти, смогут и дальше продолжать делать это, в то время как ряд государств приостановят закупки.