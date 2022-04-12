Премьер-министр Армении принял исполнительного директора компании «Корпорасион Америка аэропорты»

Премьер-министр Никол Пашинян 12 апреля принял исполнительного директора компании «Корпорасион Америка аэропорты» Мартина Эрнекяна, которого сопровождали генеральный директор компании «Международные аэропорты Армения» Марсело Венден и заместитель директора Сергей Аветисян.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр подчеркнул важность деятельности компании в Армении и отметил, что правительство заинтересовано в углублении взаимовыгодного партнерства.

Мартин Эрнекян выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством с правительством РА и передал премьер-министру теплые приветствия аргентинского предпринимателя армянского происхождения, мецената Эдуардо Эрнекяна.

Собеседники обсудили ход и перспективы расширения программ, осуществляемых «Корпорасион Америка аэропорты» в Армении. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся развития аэропортов «Звартноц» в Ереване и «Ширак» в Гюмри, и улучшения их инфраструктур. В этом контексте были обсуждены возможности реализации новых инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию авиационного рынка, увеличению пассажиропотока и предоставлению качественных услуг. Состоялся также обмен мнениями вокруг новых программ по другим направлениям.

Стороны договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейших действий и предметных шагов.