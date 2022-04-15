Ваагн Хачатурян принял посла Греции в Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 15 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Армении Эвангелоса Турнакиса.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече был затронут вопрос развития сотрудничества между двумя дружественными странами по всем направлениям, расширения существующей повестки дня и реализации инициатив, нацеленных на будущее.

Состоялся обмен мнениями также вокруг региональных развитий, а также актуальных международных проблем и вызовов.