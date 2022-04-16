Белорусы могут участвовать в строительстве секретных объектов в России. Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает решение президента России Владимира Путина разрешить белорусским специалистам участвовать в строительстве космодрома «Восточный».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает БЕЛТА.

«В наших отношениях открылась новая страница. Все запреты на участие Беларуси в закрытых российских строениях сняты. Космодром - секретное, закрытое строительство", - отметил Лукашенко.