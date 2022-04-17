Святая Пасха в Гюмри отмечена большим празднеством

По инициативе мэрии Гюмри празднование Святой Пасхи было отмечено большим празднеством на площади Вардананц.

Как передает Арменпресс, в церкви Св.Йотверк (Семь ран), посвященной празднику чудесного Воскресения Иисуса Христа, состоялась торжественная церемония освящения хачкара, посвященного 100-летию Геноцида армян. После литургии мероприятие было перенесено на центральную площадь, где состоялась всенародная любимая игра – битье пасхальными яйцами.

"Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют повышению национального духа, поскольку сегодня мы очень нуждаемся в национальной и духовной силе. В эти дни эта игра проводится во всех домах, и мы подумали, а что нам мешает эту традиционную игру переместить в центральную часть города»,- отметила начальник отдела культуры и по вопросам молодежи мэрии Гюмри Лилит Товмасян.

Из 256 участников игры победителем был признан 11-летний Ваан Жамкочян, который получит от мэрии сюрприз. В конце игры с концертной программой выступила группа Ethno colors band.

Арменуи Мхоян