"Новая книга" - 12/22: Исаакян, Довлатов, Звиргздиньш, Билзерян

ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник он представляет читателям книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства читатели имеют возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями, тенденциями развития современной литературы. На этой неделе "Арменпресс" выделила четыре замечательные книги разных издательств, изданные в 2022 году и представленные публике под разными названиями.

Армянская литература

Аветик Исаакян, "Абу-Лала Махари, Лилит"







Литературное наследие великого мастера Аветика Исаакяна является одним из национальных достояний. Лирические произведения великого писателя очень трогательны и музыкальны. Неслучайно на слова многих его стихов написано множество народных и авторских песен. Исаакян — многожанровый писатель. Его произведения переведены на многие языки и занимают достойное место в сокровищнице мировой литературы. Этот сборник Аветика Исаакяна был опубликован в серии "Моя библиотека". Книга была издана издательством "Edit Print".

Переводная литература:

Сергей Довлатов, «Зона»

«Зона» — первый роман Сергея Довлатова, который Довлатов, служивший в лагерной охране, как писал Иосиф Бродский, привез с собой из армии, как и Толстой — «Севостопольские рассказы» из Крыма. Перевод Леонида Зильфугаряна. Книга была издана "Антарес".

Детская и юношеская литература

Юрис Звиргздиньш, «Хорошего дня! Почти история любви»

Даумант — обычный, но очень особенный мальчик, родители которого погибли в автокатастрофе. Четыре года его перебрасывали от одного друга к другому, как футбольный мяч. Мальчик сначала посещал специальную школу, затем перешел в обычную школу, где его ждали различные испытания. Эта история о повседневных, порой грустных событиях. Почему Дауманта окружен самыми всемогущими и малышами, которые не чураются использовать «жемчужины» своего уникального словарного запаса? Книга о первой любви подростков. Перевод с латышского Гоар Асланян. Книга была издана Vernatun.

Документальная литература

Дэн Билзерян, «Позиция»

В этой автобиографии самая известная в мире звезда социальных сетей рассказывает, как обычный армянский мальчик-американец обрел мировую известность. Жизнь Дэнни необыкновенна: от службы в армии США, успеха в покере до любви к оружию и ненасытной сексуальной страсти. Дэн Билзерян честно представляет окружающих его людей и события, раскрывает простые истины, о которых обычно умалчивают. «Позиция» — это история о безумном веселье, о сбывшихся мечтах, о закатах, о которых обещают. Она представляет роскошный мир, в котором живет Дэн Билзерян. Книга была опубликована издательством Newmag.

«Новую книгу» представила Роза Григорян