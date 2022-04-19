Араик Арутюнян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева
15:11, 19 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, в начале встречи, высоко оценив сотрудничество двух стран, собеседники подчеркнули, что 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан отмечено дружественными двусторонними и многосторонними отношениями.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран, в том числе обмене передовым опытом в сфере правоохранительной деятельности.
Собеседники отметили наличие у двух стран нереализованного, значительного потенциала сотрудничества и выразили готовность продолжать развивать взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе придать новый импульс проводимой работе по расширению торгово-экономического сотрудничества.
Руководитель аппарата премьер-министра проинформировал посла Болата Иманбаева о мероприятиях, которые пройдут в Армении в этом году: чемпионате Европы по боксу, 33-й Международной биологической олимпиаде и фестивале науки и искусства STARMUS-VI с участием казахстанских представителей и туристов.
На встрече также была затронута эффективная деятельность армянской диаспоры в Казахстане, активное участие представителей диаспоры в социально-экономической сфере.
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