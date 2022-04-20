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Ваагн Хачатурян поздравил езидскую общину Армении с Новым годом - Малаке Таус

Ваагн Хачатурян поздравил езидскую общину Армении с Новым годом - Малаке Таус
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ваагн Хачатурян направил поздравление представителям езидской общины Армении по случаю Нового года - Малаке Таус.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, в послании Ваагна Хачатуряна, в частности, говорится:

«Пусть этот год будет отмечен непрерывными достижениями и новыми успехами для братского езидского народа.

Дружба армяно-езидских народов уходит корнями в глубокую древность, с примерами совместного преодоления и углубления сложных ситуаций, поддержки друг друга. Наше братство – яркий пример самоотверженного сотрудничества.

Убежден, что традиции армяно-езидской дружбы, основанные на взаимном уважении, доверии и солидарности, будут продолжаться».
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