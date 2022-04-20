У Армении и России есть интенсивный план совместного развития энергетики, транспорта и других сфер: Пашинян

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, и это очень хороший повод проанализировать пройденную дорогу, посмотреть, где мы успели достичь целей, которые были намечены, где не успели и как наше сотрудничество сделать более эффективным и более продуктивным. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян подчеркнул, что у его визита очень насыщенная повестка. В рамках визита он уже провел плодотворные переговоры. В частности, он выделил встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой были достигнуты важные договоренности, обсужден широкий круг вопросов, касающихся межгосударственных отношений.

Пашинян подчеркнул, что Россия является основным торгово-экономическим партнёром для Республики Армения, продолжительно растёт объём взаимной торговли, торгово-экономических связей, и в рамках Евразийского экономического союза страны эффективно сотрудничают.

«В области энергетики у нас уже довольно богатый опыт. И очень интенсивные стратегические планы, чтобы совместно развивать этот сектор. В транспортном секторе и других отраслях у нас также очень конкретные планы. И вчера с Владимиром Владимировичем мы договорились, что межправкомиссия должна стать основной площадкой для реализации договорённостей, которых мы достигли в области экономики, энергетики и других областях. Считаю нужным подчеркнуть, что действительно наши министерства довольно хорошо сотрудничают. И должен сказать, что межправсовет тоже довольно активно работает, недавно в Ереване прошло его заседание», - сказал премьер-министр Армении.

По его словам, в текущей ситуации появляются общие вызовы, но есть ещё и возможности, которые нужно зафиксировать, попробовать использовать эти возможности.