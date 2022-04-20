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Спецпредставитель РФ по нормализации отношений Армении и Азербайджана посетит Баку

Спецпредставитель РФ по нормализации отношений Армении и Азербайджана посетит Баку

Спецпредставитель главы МИД РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев провел консультации в Ереване, также согласована его поездка в Баку. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В числе главных задач Игоря Анатольевича Ховаева - оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель уже активно включился в работу, провел полезные консультации в Ереване. Согласована его поездка в ближайшее время и в Баку", - отметила дипломат.

Она указала, что в основе диалога находятся предложенные со стороны Баку базовые принципы для установления межгосударственных отношений Азербайджана и Армении, а также конструктивная реакция Еревана на эти предложения.


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