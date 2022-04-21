США и Франция не выражали готовности возобновить работу сопредседательства Минской группы: Захарова

От американского и французского сопредседателей Минской группы ОБСЕ к российской стороне не поступало обращений о готовности в той или иной форме возобновить деятельность этого механизма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ниже приводим вопрос и ответ официального представителя МИД РФ:

Вопрос: В свете высокой дипломатической активности США и Евросоюза вокруг темы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не было ли обращений от американского и французского сопредседателей Минской группы ОБСЕ к российской стороне о готовности в той или иной форме возобновить деятельность этого механизма?

Ответ: К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем.

Упомянутая «высокая дипломатическая активность» заметно возросла после того, как Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия с нашим участием. Подобные совпадения случайными не бывают. Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне (делимитация и демаркация госграницы между Азербайджаном и Арменией, восстановление транспортных коммуникаций) и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном).

На этом фоне подтверждаем нашу безусловную приверженность последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Одновременно полны решимости всемерно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, с которыми нас исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства.