Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений: Си Цзиньпин
15:27, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Президенту КНР Ваагну Хачатуряну по случаю дня рождения.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента РА, в сообщении, в частности, говорится:
«В последние годы наблюдается поступательное, стабильное развитие армяно-китайских отношений, принципиально продвигается сотрудничество между двумя странами в разных сферах. Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений, готов приложить с вами совместные усилия для поднятия отношений дружбы и сотрудничества между Арменией и Китаем на новый уровень на благо наших стран и народов».
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