Никол Пашинян считает показатели марта 2022 года абсолютным рекордом за всю историю Армении



в марте 2019 года, на 22,4% больше, чем в марте 2018 года.



«С 2018 года у нас зарегистрировано 120 660 новых рабочих мест. Но есть проблема с методологией. Мы не можем различить, какие из них вновь созданные, какие просто вышли из тени», — сказал премьер-министр.



Касаясь среднемесячной заработной платы за март 2022 года, Никол Пашинян подчеркнул, что она составила 243 тысячи 607 драмов, что на 32 тысячи 202 драма или 15,2% больше, чем в марте 2021 года, на 59 тысяч 730 драмов или 32,4% больше, чем в марте 2019 год, на 69 тысяч 530 драмов или на 39,9% больше, чем в марте 2018 года, ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает показатели марта 2022 года по количеству рабочих мест абсолютным рекордом за всю историю Армении. Как сообщает «Арменпресс» , на заседании правительства премьер-министр отметил, что в марте 2022 года было зарегистрировано 654 тысячи 784 оплачиваемых рабочих мест, что на 5,3% больше, чем в марте 2021 года, на 12,1% больше, чем2019 года, на 22,4% больше, чем в марте 2018 года.«С 2018 года у нас зарегистрировано 120 660 новых рабочих мест. Но есть проблема с методологией. Мы не можем различить, какие из них вновь созданные, какие просто вышли из тени», — сказал премьер-министр.Касаясь среднемесячной заработной платы за март 2022 года, Никол Пашинян подчеркнул, что она составила 243 тысячи 607 драмов, что на 32 тысячи 202 драма или 15,2% больше, чем в марте 2021 года, на 59 тысяч 730 драмов или 32,4% больше, чем в2019 год, на 69 тысяч 530 драмов или на 39,9% больше, чем в марте 2018 года,