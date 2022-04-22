Инициатива проведения «5-го конгресса азербайджанцев мира» в Шуши является крайне деструктивной: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с проведением в Шуши «5-го конгресса азербайджанцев мира». Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Министерство иностранных дел Республики Арцах считает крайне деструктивной инициативу проведения «5-го конгресса азербайджанцев мира» в оккупированном Азербайджаном армянском городе Шуши, что содержит в себе явные элементы армяноненавистничества и экспансионизма. Подобная «инициатива» является также попыткой создать в регионе напряженность.

МИД Арцаха строго осуждает националистическую и агрессивную политику официального Баку, цель которой - торпедировать и сорвать мирный процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”.