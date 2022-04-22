Депутату НС Армении Алексею Сандыкову вручили благодарственное письмо председателя СФ ФС РФ 

От имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко 22 апреля депутату Национального Собрания Республики Армения Алексею Сандыкову, который представляет русскую общину, было вручено благодарственное письмо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, благодарственное письмо Алексею Сандыкову передал председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ходе состоявшегося в Степанаване 34-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.