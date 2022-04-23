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Полиция Сюника обнаружила тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с августа 2021г.

Полиция Сюника обнаружила тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с августа 2021г.

22 апреля в ручье на склоне холма возле села Варданидзор были обнаружены человеческие останки и рваная одежда.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сюникского райотдела, Мегринского отдела и областного следственного управления, выяснилось, что это  останки Людвига Саркисяна, разыскиваемый полицией Мегри как пропавшийбез вести с 22 августа прошлого года.

Согласно источнику, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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