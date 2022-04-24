Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс" со ссылкой на CiliciaTv, католикос Арам I выразил обеспокоенность последними событиями в Армении и Арцахе.

«Наша страна находится в кризисе. Независимое существование Арцаха неопределено. Территориальная целостность Армении и даже ее независимость находятся под угрозой. Наши требования сталкиваются с серьезными вызовами», — сказал католикос Арам I.

По мнению Арама I, прежде всего армянский народ должен объединиться вокруг высших и общих идей, интересов и ценностей.

«Действительно, повторяя лозунги и игнорируя друг друга, нельзя защищать право, строить Родину и укреплять государство. Необходимо, чтобы нация объединила все свои силы и потенциал и мобилизовала их во всех сферах, на внутреннем и внешнем фронтах, против окружающих нас тревог, вокруг видений будущего», — подчеркнул Арам I.

Его Святейшество считает необходимым отвергнуть любое предложение или соглашение, которое может поставить под угрозу независимость Армении.

«Мы знаем, что текущие геополитические условия не в нашу пользу. Мы согласны с установлением всеобъемлющего мира в регионе, но не вопреки безопасности, территориальной целостности и независимости Армении, не путем уступок и переговоров со слабых позиций», - подчеркнул Арам I.

По словам Арама I, необходимо иметь мужество отвергнуть любое предложение, принуждение или соглашение, которые могут угрожать безопасности армян Арцаха и ставить под сомнение право народа Арцаха на свободное волеизъявление.

«Никто не вправе игнорировать право народов, проживающих на своих исторических землях, на самоопределение, которое четко подчеркнуто в Декларации прав человека. Независимость — это абсолютная ценность, нельзя ею торговаться», — сказал Арам I.

По словам Его Святейшества, борьба за спрос армянского народа должна получить новый акцент и объем в соответствии с нынешними геополитическими условиями и вызовами.

По словам Его Святейшества, борьба армянского народа должна получить новый акцент и объем в соответствии с нынешними геополитическими условиями и вызовами.

«Турция, используя широкие возможности государства, более организованно продолжает свою политику отрицания, открывая кафедры тюркологии в западных университетах, создавая информационные центры, отрицающие Геноцид армян, и другие средства. Поэтому необходимо, чтобы государство Армения, церковь и органы Ай-Дата продолжали более энергично преследовать наше заветное дело путем разделения труда и гармоничного сотрудничества. Это общегосударственное обязательство», — заключил Арам I.