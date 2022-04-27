Зеленский получил приглашение на саммит G-20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил приглашение принять участие в саммите G-20, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Спасибо за приглашение на саммит G-20", - написал он в твиттере по итогам телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо в среду.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности", - написал также он.

Саммит G-20 состоится осенью 2022 года в Индонезии.