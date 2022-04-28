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Арарат Мирзоян обсудил в Мумбаи детали транспортировки груза из местного порта в Армению

Арарат Мирзоян обсудил в Мумбаи детали транспортировки груза из местного порта в Армению
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 апреля делегация во главе с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, находящимся в Индии с рабочим визитом, вместе с бизнесменами из Армении посетила финансовый центр Мумбаи, Индия.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел, Арарат Мирзоян открыл армянский торговый офис в Мумбаи при Почетном консульстве Республики Армения в Ченнаи.

В тот же день глава МИД РА вместе с делегацией армянских предпринимателей посетил крупнейший порт Индии Мумбаи, через который проходит более половины морских грузов страны. Армянская делегация посетила порт Мумбаи, была принята в штаб-квартире портового оператора-менеджера компании PSA Mumbai, где была представлена презентация истории порта, подробности работы, возможности грузоперевозок в разных направлениях, связи с разными центрами мира.

В ходе презентации стороны обменялись мнениями о возможностях и технических деталях перевозки грузов из порта Мумбаи в Армению.

В тот же день в Мумбаи состоялись встречи армяно-индийских бизнесменов (B2B).

При участии посла РА в Индии состоялась также встреча армянских предпринимателей с вице-президентом компании «IHCL», входящей в состав крупнейшего индийского транснационального конгломерата «Tata Group».
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